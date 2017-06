Foutje! Maldenaar rijdt 10 kilometer te veel op NK door verkeerde afslag

Van Horen was tot hij de route kwijtraakte op weg naar een tijd in de middenmoot. Prima voor zijn gevoel. ,,Natuurlijk was ik daarom eerst wel boos. De splitsing waar het mis ging, was onduidelijk. Maar ik ben zelf verantwoordelijk voor het volgen van het goede parcours en had gewoon op de voorrijdmotor moeten letten, die ging wel de goede kant op. Alleen de renner die net achter mij zat moest wel naar rechts. Het was lastig om met hartslag 183 een fluitende en seinende man in een fluorescerend jack te negeren. Met alle gevolgen van dien.’’



Wielergeschiedenis

Schrale troost voor de 18-jarige renner van TWC Tempo: als hij het NK had uitgereden was-ie voor het grote publiek op een kleurloze positie geëindigd. Met zijn eigen ‘Kramer-wissel’ heeft hij in elk geval een stukje wielergeschiedenis geschreven.



Een kans op revanche krijgt de omgeschoolde mountainbiker dit weekend niet. Hij slaagde er niet in zich te kwalificeren voor het NK op de weg voor beloften. Toch denkt hij dat zijn toekomst wel degelijk in het wegwielrennen ligt. ,,Het is mijn eerste seizoen op de weg. Voor het NK tijdrijden heb ik me gekwalificeerd op een gewone racefiets met opzetstuur. Deze week reed ik pas voor het eerst op een echte tijdritfiets. Ik merk dat ik makkelijk mee kom op de weg en nog groeimarge heb. Ik zou uiteindelijk graag aansluiten bij een continentaal development team om van daaruit door te stromen. Dat is nu het doel.’’