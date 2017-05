Gaviria wint zijn derde etappe, Dumoulin behoudt roze trui

De Colombiaanse sprinter Fernando Gavaria won voor de derde keer in de Giro d'Italia. Hij was de snelste in een massasprint na een laaaaaange saaaaaaie rit.



Door Thijs Zonneveld



Het duurt. Het duurt. En het duurt. De twaalfde etappe van de Giro is de langste van allemaal: 234 kilometers zitten er tussen Forli en Reggio Emilia. En onderweg gebeurt er nauwelijks iets dat het vermelden waard is. Drie vluchters (Mirko Maestri, Sergey Firsanov en Marco Marcato) rijden meer dan tweehonderd kilometer voorop, met de zegen van het peloton. Daar hebben de klassementsrenners een rustige dag: de sprintersploegen controleren de kopgroep.



Pas in de laatste tien kilometer slaat de vlam een beetje in de pan. De sprinterstreintjes strijden met elkaar voor de beste uitgangspositie. De winnaar van dat spel wordt Etixx-Quick Step: hun sprinter, Fernando Gaviria, wordt perfect afgezet. Hij kan zijn snelle benen sparen tot op honderd meter van de streep en wint zijn derde etappe voor Jakub Mareczko.



In het interview na afloop zegt Gaviria: ,,Of ik de beste sprinter van dit peloton ben? Nee, dat is Andre Greipel. Die heeft meer overwinningen in zijn carrière. Maar ik heb in deze Giro wel de beste benen en de meeste ritzeges."



Het roze blijft om de schouders van Tom Dumoulin. Dat zal morgen waarschijnlijk ook niet veranderen: de sprinters krijgen een nieuwe kans op weg naar Tortona.