Geloofwaardigheid Team Sky opnieuw onder vuur

Sapstead deed maandenlang onderzoek naar het geheimzinnige pakketje dat Bradley Wiggins ontving in het Criterium du Dauphiné van 2011 en zijn medische attesten in de Tour vlak daarna. Ze kwam tot de conclusie dat er bij de rijkste wielerploeg van de wereld – al dan niet bewust en anders dan de ploegleiding van Sky eerder wilde laten geloven – geen administratie werd bijgehouden over welke medicijnen werden ingekocht of verstrekt. Daarom is het onmogelijk om vast te stellen of het pakketje voor Wiggins daadwerkelijk het onschuldige middeltje Fluimucil bevatte – zoals de ploegleiding van Sky beweert. Ze kon evenmin een reden vinden waarom Sky een middel als Fluimucil, verkrijgbaar bij iedere lokale apotheek, vanuit Engeland naar Zuid-Frankrijk liet brengen door een werknemer van de Britse wielerbond.