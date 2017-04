Gerts naast Van Avermaet in Amstel Gold Race

Van Avermaet ontbrak vorig jaar in de Amstel Gold Race vanwege een gebroken sleutelbeen, opgelopen bij een val in de Ronde van Vlaanderen. De olympisch kampioen staat nu wel aan de start en gaat voor een podiumplaats in de Nederlandse wielerklassieker. Van Avermaet boekte in 2015 zijn beste resultaat in de Gold Race, vijfde.



,,Sindsdien is er veel veranderd'', zei de 31-jarige Belg. ,,Ik heb veel grote overwinningen geboekt en het vertrouwen is groot na mijn zege in Parijs-Roubaix. Ik hoop voor de eerste keer op het podium te eindigen in de Gold Race.''



De formatie van BMC bestaat verder uit de Italianen Alessandro De Marchi en Daniel Oss, Silvan Dillier uit Zwitserland en de Belgen Ben Hermans, Dylan Teuns en Loïc Vliegen.