Gesink eenzaam op grote hoogte

Terwijl ploeggenoot Steven Kruijswijk fel meestrijdt om de eindzege in de Ronde van Zwitserland en vrijwel alle Tour-favorieten net thuis zijn na een enerverende Critérium du Dauphiné, fietst Robert Gesink afgezonderd rond op de Sierra Nevada. Alleen de Pool Rafal Majka komt hij hier soms tegen, terwijl het toch een bekend oord is voor wielrenners. De vaste rondjes die hij hier rijdt, leerde hij ooit kennen dankzij Alejandro Valverde, vertelt trainer Louis Delahaije terwijl hij zijn wagen soepel langs de kopman van Lotto-Jumbo manoeuvreert om hem iets later een bidon aan te reiken.



Vandaag staat er een blokkentraining op het programma, en morgen een zeven uur lange duurtraining op een parkoers die Gesink op Strava heeft uitgestippeld. Naast Delahaije houden George Bennett en Primoz Roglic (inmiddels afgereisd naar de ZLM Toer én daar winnaar van de proloog) hem hier gezelschap. De drie mannen willen in de Tour scoren voor Lotto-Jumbo in de bergetappes.



Een achttiendaagse trainingsstage op hoogte ter voorbereiding op de grote ronde is allang gemeengoed in het wielrennen. Wel is de timing opvallend. Later. Gesink laat dit jaar net als zijn ploeggenoten de klassementsambities los én richt zich vol op etappewinst. ,,Normaal gesproken waren de eerste tijdrit in Düsseldorf en de eerste week al superbelangrijk geweest. Daar wilde ik dan in andere jaren absoluut geen kostbare secondes verliezen. Dat is nu anders. Nu is het doel om pas in de tweede helft van de Tour het niveau te hebben van de favorieten. Zo hoop ik het verschil te kunnen maken."



Hij slaapt hier in het skigebied in Andalusië op 2300 meter boven de zeespiegel in het Centro de Alto Rendimiento. Getraind wordt er op afwisselende hoogtes, vaak wordt er iets afgedaald voor de meest intensieve trainingen. Op hoogte kweken de renners op een natuurlijke manier meer rode bloedlichaampjes waardoor er meer zuurstof naar de spieren stroomt. Daarom trok Chris Froome eerst naar El Teide en nu naar de Alpen. Alberto Contador was al op Tenerife. En Richie Porte combineerde zijn hoogtestage met een verkenning van enkele bergetappes in de Tour. Daarna streden de drie tegen elkaar in de Dauphiné. Gesink kreeg die gevechten slechts van een afstandje mee, scannend op zijn mobieltje na alweer een training op hoogte. ,,Zo'n koers geeft je scherpte en felheid. Logisch dat de klassementsmannen daar hebben gereden. Maar je moet ook leren van het verleden. Ik heb al vaak goede resultaten behaald door fris te zijn. In plaats van mezelf nu al op te naaien in de Dauphiné of Zwitserland beleef ik deze periode veel rustiger. Uiteindelijk wordt veel in de Tour ook beslist op mentale reserve. Daar hoop ik dit jaar van te profiteren."