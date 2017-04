Gevallen wielrenner Young overleden

De Amerikaanse wielrenner kwam zondag hard ten val in de vierde etappe van de Tour of the Gila. ,,Het doet me veel verdriet te moeten melden dat Chad Young zijn crash van zondag niet heeft overleefd. Hij is vrijdagavond in het bijzijn van zijn familie overleden,'' schrijft Merckx.



,,We zijn een vriend, ploeggenoot en familielid verloren. Ik heb geen woorden die de pijn van dit verlies kunnen beschrijven,'' gaat hij verder.