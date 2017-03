Gilbert en Boonen kopmannen in Vlaanderens Mooiste

Gilbert toonde zijn vorm de afgelopen weken met podiumplaatsen in Dwars door Vlaanderen en E3 Harelbeke.



Tom Boonen is vanzelfsprekend ook speerpunt van de Belgische topformatie. De Belg is aan zijn laatste weken als profrenner bezig en won 'Vlaanderens Mooiste' al drie keer. De Nederlander Niki Terpstra is eveneens opgenomen in de ploeg.



De Ronde van Vlaanderen begint zondag in Antwerpen en de finish ligt 260 kilometer verder in Oudenaarde. Achttien pittige hellingen zijn opgenomen in het tweede deel van de koers. ,,We gaan de wedstrijd in met een sterke ploeg. Alle jongens hebben de afgelopen weken laten zien dat ze in vorm zijn. Het is geen geheim dat deze wedstrijd zeer belangrijk is voor ons'', aldus ploegleider Wilfried Peeters. ,,Greg van Avermaet en Peter Sagan zijn de favorieten, maar wij willen een hoofdrol spelen in de finale.''