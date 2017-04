Gilbert: Ik hou er gewoon van om aanvallend te koersen

Voor de vierde keer won Philippe Gilbert vandaag de Amstel Gold Race. ,,Een van mijn lievelingskoersen'', zei de Belg van Quick-Step na afloop van de wedstrijd waarin hij al vroeg ten aanval was getrokken. Dat deed Gilbert, ook al winnaar van de Ronde van Vlaanderen, dit voorjaar met grote regelmaat. ,,Ik hou er gewoon van om aanvallend te koersen. Dat ligt in mijn aard.''

,,We gingen snel op de Kruisberg. Er was ook zijwind, net zoals op de Eyserbosweg. Dan weet je dat het een strijd wordt van man tegen man. In de kopgroep werkten we goed samen, tot in de finale. Ieder van ons verdiende de zege."

Gilbert bleef voorop alleen over met de Pool Michal Kwiatkowski. ,,Ik weet dat het met 'Kwiat' altijd leuk rijden is. Hij werkt altijd mee en we hadden een deal om samen te rijden tot in de laatste kilometer en dan te sprinten om de zege.''