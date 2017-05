Gilbert keert na drie jaar terug in de Tour

Bennett pakt gele trui in Californië, klassement Gesink om zeep

9:59 George Bennett is de nieuwe leider in de Ronde van Californië. De Nieuw-Zeelander, rijdend in Nederlandse dienst voor LottoNL-Jumbo, had aan zijn vierde plaats in de individuele tijdrit genoeg om het geel over te nemen van Rafal Majka.