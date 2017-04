Gilbert laat Parijs-Roubaix definitief schieten

Volgens teambaas Patrick Lefevere van Quick-Step heeft Gilbert zondag weinig te zoeken op de kasseien in het noorden van Frankrijk. De 34-jarige Waal reed de 'Hel van het Noorden' pas één keer, tien jaar geleden.



,,Ik zie Philippe liever in de Brabantse Pijl en de Ardenner klassiekers'', zei Lefevere. Gilbert riep zondag na zijn overwinning in Vlaanderen dat hij ook dolgraag Parijs-Roubaix wil rijden aan de zijde van teamgenoot Tom Boonen, die aan zijn laatste grote koers begint. Hij hoopt Boonen aan diens vijfde kassei te helpen.



,,Ik snap wel dat 'Phil' in de afscheidskoers van Tom iets wil terugdoen voor hem, maar ik bekijk het liever op langere termijn. We moeten naar het totaalplaatje kijken'', aldus Lefevere.