'Gorilla' Greipel zingt eigen Tournummer in apenpak

Chantal Blaak Nederlands kampioen op de weg

24 juni Chantal Blaak is in Montferland Nederlands kampioen op de weg geworden. De renster van Boels-Dolmans reed met nog twee kilometer te gaan weg bij titelverdedigster Anouska Koster en Floortje Mackay. Blaak kwam na 132 kilometer solo aan bij de streep in Montferland.