Hammer Series met Dumoulin gooit wielrennen op de schop

Huldiging Dumoulin geridderd na unieke Giro-zege

31 mei Tom Dumoulin is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook mag hij zich vanaf vandaag ere-Limburg van verdienste noemen. De kersverse winnaar van de Giro d'Italia kreeg de officiële onderscheidingen bij de huldiging in Maastricht, waar de Markt inmiddels al met duizenden mensen is volgestroomd.