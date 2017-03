Het wordt dringen op het podium van de Tirreno

Nairo Quintana (27, Movistar, Col) : geen Froome, dus is Quinana torenhoog favoriet voor de eindzege. Won de Tirreno al in 2015. Kan komende week alvast de concurrentie monsteren voor aankomende Giro in mei.



Bauke Mollema (30, Trek, Ned): Komt naar eigen zeggen niet langer meer voor een plek in de top 10. Niet zo gek, als je al een keer tweede bent geworden (2015), dan telt eigenlijk nog maar één plek. Won eerder dit jaar al de Ronde van San Juan in Argentinië.



Tom Dumoulin (26, Sunweb, Ned): In bloedvorm getuige zijn optreden in de enige bergetappe in de Ronde van Abu Dhabi, maar meer nog zijn vijfde plaats in Strade Bianche afgelopen weekeinde. Het ontdekkingsjaar van Dumoulin als ronderenner begint met in de Tirreno.



Geraint Thomas (30, Sky, Wal): Won vorig jaar al Parijs-Nice en komt nu naar Italië. De Tirreno is voor de ploeg van Sky ook een prelude om het gevecht om het kopmanschap voor de Giro waar Thomas - net als deze week - rijdt met Mikel Landa.



Fabio Aru (26, Astana, Ita): Dit is de kans om - in eigen land nota bene - uit de schaduw van zijn grote rivaal en oud-ploeggenoot Vincenzo Nibali (die na 2012 en 2013 jaagt op derde eindzege) te treden. Italiaanse rondehoop voor de toekomst kan ook wel een succesje gebruiken na een tegenvallend 2016.