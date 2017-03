Impey wint rit, Valverde heeft zege Catalonië voor het grijpen

In de afdaling van de eerste beklimming, de Alt de Bot, brak het peloton al in stukken. Onder meer nummer twee van het algemeen klassement Chris Froome, Bauke Mollema en Samuel Sanchez zaten niet mee van voren. Een vijftigtal renners bleef in eerste instantie over, onder wie vijf Nederlanders: Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Laurens ten Dam, Oscar Riesenbeek en Nick van der Lijke. Die laatste sprintte nog naar de zesde plek.



Van deze groep bleven er uiteindelijk iets meer dan dertig over. De Italianen Alessandro De Marchi en Dario Cataldo probeerden op een paar kilometer voor de finish weg te vluchten. Het leek er kort op dat hun poging zou gaan slagen, maar de twee werden vlak voor de meet ingerekend.



Froome kwam binnen op meer dan 26 minuten van Impey. Hierdoor zakte hij weg uit de top van het algemeen klassement. Valverde lijkt de eindwinst in de Ronde van Catalonië niet meer te kunnen ontgaan. Zijn landgenoot Alberto Contador staat nu tweede. Kruijswijk steeg naar plaats zeven. De Ronde van Catalonië eindigt morgen met een rit in en rond Barcelona. Hier ontstaan normaliter geen grote verschillen.