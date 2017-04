Indrukwekkende Gilbert soleert naar zege in 'Vlaanderens Mooiste'

Op honderd kilometer voor de finish in Oudenaarde rijdt hij al op kop van het peloton. Philippe Gilbert heeft geen knechten nodig om als een van de eersten te beginnen aan de Muur van Geraardsbergen. Daar, op de oude vertrouwde Muur, op vijfennegentig kilometer van de streep, valt de eerste slag. Gilbert springt weg in een klein groepje vol vedetten. Veertig kilometer later laat hij ze achter op de Oude Kwaremont. Op dat moment is het nog vijfenvijftig kilometer te gaan: een onmogelijke opdracht om solo af te ronden. Maar de Belgisch kampioen doet het toch.



Achter hem bijten alle andere favorieten hun tanden stuk op elkaar of het parcours. Zelfs als Peter Sagan en Greg Van Avermaet versnellen blijft het verschil met Gilbert een kleine minuut. Voor Sagan is het game over als hij valt op de Oude Kwaremont.