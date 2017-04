Jules sprint naar zege in opening van de Sarthe

Albasini de sterkste in tweede rit Ronde van het Baskenland

19:03 Michael Albasini heeft de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Zwitser van Orica was in de straten van Eltziego Maximilian Richeze en Sean De Bie te snel af. In het algemeen klassement blijft Michael Matthews in het bezit van de gele leiderstrui.