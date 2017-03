Kelderman mist Tirreno-Adriatico door gebroken vinger

Kelderman liep gisteren bij een val in de Strade Bianche een gebroken vinger op. Hij ondergaat morgen in Nederland nader onderzoek. De ploegleiding van Team Sunweb beraadt zich nog over een vervanger. Het was de eerste keer dat Kelderman, overgekomen van LottoNL-Jumbo, de 'Tirreno' zou rijden. De afgelopen jaren was hij in dezelfde periode telkens in Parijs-Nice actief.