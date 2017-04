König moet Giro missen door knieblessure

König kreeg vorig jaar, toen hij nog voor Sky reed, last van zijn knie. Die klachten gaan maar niet over. ,,Ik heb alles geprobeerd. Als ik rustig fiets, voel ik mijn knie niet'', zei Köning. ,,Maar zodra ik aanzet, heb ik pijn.'' In overleg met de medische staf heeft de Tsjech daarom besloten een paar weken volledige rust te nemen.

König reed de afgelopen jaren vooral in dienst van Chris Froome bij Sky. Als kopman van Bora hoopte hij in de Giro te kunnen meedoen in de strijd om de roze trui. König werd al eens zevende in de Tour en negende in de Vuelta.