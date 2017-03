Kwiatkowski verslaat Sagan in de sprint in Milaan - San Remo

Door Thomas Sijtsma



Net als voorgaande edities besloot een groep vluchters traditioneel vroeg op avontuur te gaan. De kopgroep met vooral Italianen, dit jaar eens zonder de inmiddels gestopte Maarten Tjallingi, reed ruim 250 kilometer met ongeveer vier minuten voorsprong op het peloton.



Arnaud Démare en Tom Boonen gaven hun knechten de opdracht om het tempo hoog te houden en de tien vluchters niet uit het oog te verliezen. In het peloton werd lang het geduld bewaard voor de finale. Het wedstrijdbeeld bleef uren achter elkaar eentonig, maar de finale maakte dat meer dan goed.



Zoals beloofd werden het de spannendste twintig kilometer van het voorjaar tot nu toe. De eerste speldenprik kwam van Alexis Gougeard (AG2R). Meer dan een halve minuut kreeg hij niet. Op de laatste van drie Capi werd hij gegrepen.



In gestrekte draf werd door het peloton naar de Cipressa gereden, ondertussen meldden ook Katoesja (Kristoff) en Cofidis (Bouhanni) zich voor de jacht. Een voor een werden de koplopers opgepikt. In een rotvaart bereikte het peloton bijna tegelijk met de overgebleven koplopers de voorlaatste klim van 5,5 kilometer.



Op de Cipressa waren vooral Simon Geschke en Tom Dumoulin van Sunweb-Giant bezig de sprinters met een hoog tempo af te schudden. Het tweetal richtte een slagveld aan met Mark Cavendish als belangrijkste slachtoffer.



Op de befaamde Poggio, het laatste klimmetje van de dag, deed Dumoulin dit nog eens dunnetjes over. In hoog tempo klom hij met het bescheiden peloton in zijn kielzog naar boven. Net onder de top besloot Peter Sagan te demarreren. Hij kreeg Michal Kwiatkowski en Julien Alaphillipe met zich mee.



De drie kwamen na een korte afdaling in de straten van San Remo. Sagan ging vanaf kop de sprint aan, een paar meter voor de finish kon Kwiatkowski net over de wereldkampioen heen komen. Alaphillipe moest genoegen nemen met de derde plek.