Langeveld en Van Baarle, extra wapens achter Vanmarcke

Langeveld, in 2011 zelf nog winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, laat er geen twijfel over bestaan: wanneer over kasseien wordt gefietst is Vanmarcke is de kopman. De Belg won De Omloop in 2012 en grossierde daarna in ereplaatsen in andere klassiekers. ,,Sep hoort bij de drie of vier renners die een koers naar hun hand kunnen zetten,’’ zegt Langeveld. ,,Zelf heb ik altijd al eens graag naast iemand willen koersen die echt topfavoriet is om een wedstrijd te winnen. Het kan mijn eigen kansen vergroten door met een mooi groepje weg te rijden, wat weer de kansen te vergroot voor ons allemaal.’’



Naast de ervaring van Langeveld en onmiskenbare klasse van Vanmarcke is Van Baarle het klassiekertalent van de ploeg. Al eens derde in Dwars door Vlaanderen en vorig jaar met een zesde plek beste Nederlander in de Ronde van Vlaanderen. Ook hij ziet zijn winstkansen toenemen met Vanmarcke in de gelederen. ,,Sep brengt niet alleen zich zelf mee. Hij zet ons als ploeg een stapje hoger. Zeker in de finale hebben we zo meer kaarten om spelen.’’



Na de ereplaatsen in zijn eerste drie profjaren hoopt Van Baarle nu klaar te zijn voor een zege. ,,De stap tussen een ereplaats en winst in een klassieker is groot. Het verschil tussen De Omloop winnen en de Ronde van Vlaanderen ook weer twee stappen. Voor dat laatste is het iets te vroeg, maar ik hoop wel klaar te zijn voor De Omloop.’’



Het kost Vanmarcke, niet het type alleenheerser, geen moeit zijn Nederlandse ploegmaten ruimte te geven om voor eigen kans te rijden. Sterker nog, met Langeveld, Van Baarle en zijn landgenoot Tom van Asbroeck heeft hij de ondersteuning die voorgaande jaren bij Lotto-Jumbo ontbrak. ,,Ik zal in de finale beter ondersteund zijn. Niet elke ontsnapping zelf op moeten zetten of ieder gat zelf moeten toespringen. Als zij aanvallen, kunnen zij gaan voor de zege en hoef ik niet alle gaten dicht te rijden. Ik verwacht niet dat iemand puur voor mij rijdt. Dit is waar ik naar gezocht heb en het kan alleen maar beter zijn voor iedereen.’’