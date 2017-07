Leezer gaat het proberen met kniewond

,,Ik ga het gewoon proberen en moet maar zien hoe het gaat. Ik heb alleen die wond, verder geen barstjes of breukjes. Zo'n val, daar kun je niets aan doen, dat heb je gewoon niet in de hand, dus daar denk ik dan maar niet te veel over na'', aldus de renner, die voor de ploeg een belangrijke pion is in de sprinttrein die Dylan Groenewegen in positie moet brengen voor de massaspurts.