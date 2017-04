Lefevere wil Gilbert niet in Parijs-Roubaix

,,Ik zie Philippe liever in de Brabantse Pijl en de Ardenner-klassiekers'', zei Lefevere dinsdag in Belgische media. Gilbert riep zondag na zijn overwinning in Vlaanderen dat hij ook dolgraag Parijs-Roubaix wil rijden aan de zijde van teamgenoot Tom Boonen, die aan zijn laatste grote koers begint. Hij hoopt Boonen aan diens vijfde kassei te helpen.



,,Ik snap wel dat 'Phil' in de afscheidskoers van Tom iets wil terugdoen voor hem, maar ik bekijk het liever op langere termijn. We moeten naar het totaalplaatje kijken'', aldus Lefevere, die dinsdag met al zijn ploegleiders gaat vergaderen over de samenstelling van de ploeg voor zondag. Duidelijk is wel dat Boonen in zijn afscheidskoers als kopman start.