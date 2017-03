Ligtlee na lang blessureleed eindelijk op de baan

Groenewegen na derde plaats: Dit geeft vertrouwen richting de Tour

9 maart In wat de laatste kans voor de sprinters zou zijn in deze editie van Parijs-Nice, eindigde alleen Andre Greipel en Arnaud Démare voor Dylan Groenwegen. ,,Als je derde wordt in dit deelnemersveld en het zo goed uitvoert met de ploeg mag je tevreden zijn’’, vertelde Dylan Groenewegen, terwijl hij zijn benen alweer los aan trappen was met het oog op de etappe van morgen die meteen bergop gaat.