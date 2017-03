Van Avermaet zegeviert in Belgisch gekleurde E3 Harelbeke

Er won een Belg. Er was een Belg tweede. En derde was ook een Belg. De volgorde: Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Olivier Naesen. En o ja, in hun kielzog werd er nog een Belg (Tom Boonen) achtste.



De uitslag van de E3 Prijs had op het eerste gezicht iets weg van een veldrit in de Superprestige. Het beeld onderweg idem dito - of de camera nu naar links of naar rechts zwenkte: er reden Belgen in beeld.



De koers ontplofte al op 73 kilometer van de finish, op de Taaienberg, waar vijfvoudig E3-Prijs-winnaar Tom Boonen - zoals de traditie voorschrijft - de lont in het kruitvat stak. Wat volgde was een spervuur van aanvallen, waarna een groep voorop kwam die overliep van Belgische vedetten. Drie van hen - Van Avermaet, Gilbert en Naesen - kieperden de rest overboord en reden gezamenlijk naar de finish in Harelbeke. Daar klopte Van Avermaet Gilbert in een spannende sprint.



Het was voor het eerst sinds 1999 dat er drie Belgen op het podium van de Kleine Ronde van Vlaanderen stonden - een bevestiging van de kwaliteit van de huidige generatie Belgische klassiekerspecialisten.



De Nederlanders moesten het doen met ereplaatsen: Dylan van Baarle (9de), Niki Terpstra en Sebastian Langeveld kwamen binnen in de achtervolgende groep. Wereldkampioen Peter Sagan miste de slag en kwam daarna ook nog ten val.