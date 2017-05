Weergaloze Dumoulin rijdt iedereen aan gort en pakt roze

Door Pim Bijl



Met een gelukzalige lach en een opgestoken duim vierde de al uittrappende Tom Dumoulin zijn genadeslag. Het verschil tussen hem en de rest was levensgroot gebleken in de heuvelachtige tijdrit. Met zijn tijd van 50.37 over de veertig kilometer tussen Foligno en Montefalco zette hij de nummers 2 en 3 van de dag, Geraint Thomas en Bob Jungels, op 49 en 56 seconden. Maar nog vele malen belangrijker: Nairo Quintana en Thibaut Pinot werden werkelijk weggeblazen. Zij staan nu op 2.23 en 2.40 in het algemeen klassement.



Daartussenin staat Bauke Mollema met een achterstand van 2.38. De Groninger reed een sterke tijdrit in zijn bekende harkende stijl en wipte over Pinot in het klassement. Steven Kruijswijk was alweer de minste van de drie blikvangers van Nederland, maar staat nog altijd op de tiende plek in het klassement, zij het met een gapend gat op zijn landgenoot.



Het was vooraf al de grote vraag die boven de Giro-dag hing: pakt Tom Dumoulin de roze trui? Dertig seconden moest hij goedmaken op klimgeit Nairo Quintana. De gespecialiseerde tijdrijder Dumoulin van weleer was dat vrijwel zeker gelukt, maar Dumoulin heeft zich sinds afgelopen winter volledig op het rondewerk gericht. Hoe goed was zijn tijdrit nu nog? Uitmuntend, blijkt het antwoord. De 26-jarige kopman van Sunweb stormde over de Italiaanse wegen en zorgde voor een machtsgreep.



Het glooiende parkoers met daardoor veel tempowisselingen paste hem als gegoten. Na tien kilometer, het meest egale deel van het parkoers, had Dumoulin al een gigantische voorsprong gepakt op zijn naaste concurrenten en reed hij dankzij de 29 seconden op Thibaut Pinot en 48 seconden op Nairo Quintana virtueel in de leiderstrui verder.



Hij denderde voort en zette zijn uitdagers alleen nog maar op grotere afstand. Hij mocht het podium op. Het is niet voor het eerst dat Dumoulin de roze trui draagt. Vorig jaar greep hij de leiding bij de Giro-start in Apeldoorn. Hij droeg de trui in totaal zes dagen, maar was niet gestart met duidelijke klassementsaspiraties. Dat is nu geheel anders.