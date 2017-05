LIVE: Geen darmproblemen Dumoulin, drie renners in kopgroep

Nog 205 km

Tom Dumoulin baalde woensdag nog steeds van de tijd die hij dinsdag in de Ronde van Italië verloor, maar de klassementsleider stapte met vertrouwen de fiets op voor de zeventiende etappe. ,,Ik had goede benen gisteren. Dat maakt het des te frustrerender'', zei Dumoulin tegen de NOS voor de start van de rit in Tirano. Dumoulin verspeelde dinsdag ruim twee minuten omdat hij 35 kilometer voor de finish in de zware bergrit een sanitaire stop moest maken vanwege maagproblemen.



,,Als ik gisteren bij Nibali en Quintana was gebleven, had de wereld er nu heel anders uit gezien. Dan waren we vrij stevig in het roze'', aldus Dumoulin, die in het algemeen klassement nog 31 tellen voorsprong op de Colombiaan Nairo Quintana over heeft. ,,Ik voel me nu wel prima. Natuurlijk zit ik met wat twijfels. Ik ga gewoon weer knallen vandaag.''



Dumoulin zei dat hij geen last meer heeft van zijn maag. ,,Mijn maag en darmstelsel is niet mijn sterkste punt. Ik moet mijn eten nog beter 'timen' tijdens de ritten.''