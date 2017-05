LIVE: Kan Dumoulin weer dagje afvinken voor roze droom?

Van der Poel wint tweede rit Ronde van België

25 mei Mathieu van der Poel heeft de tweede etappe van de Baloise Ronde van België op zijn naam geschreven. De renner van Beobank-Corendon was vandaag de snelste in een sprint van een groep van twaalf in de rit over 199 kilometer van Knokke-Heist naar Moorslede over 199 kilometer.