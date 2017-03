LIVE: Kleine kopgroep in regenachtig Strade Bianche

Een parkoers om van te watertanden, een erelijst om van te dromen, geliefd bij de coureurs en in de harten gesloten door de supporters.



Door Daan Hakkenberg



Vandaag staat - pas - de elfde editie van Strade Bianche op het programma, maar geen wielerwedstrijd die zo snel is uitgegroeid tot een klassieker.



Strade Bianche - vernoemd naar de ruim 60 kilometer onverharde witte grindwegen - begon ooit als retrotoertocht waarbij amateurs reden op stalen fietsen en in wollen truien. Maar ook voor profs op een carbonfiets en gehuld in lycra ademt Strade Bianche historie met start en finish in de oude binnenstad van Siena en elf grindstroken door de heuvels van Toscane.



,,De heroïek,'' verklaarde Greg Van Avermaet vorig jaar zijn voorliefde voor de Italiaanse eendagswedstrijd. ,,In de finale blijven de sterksten over. En dat zijn heus niet enkel Vlaams-klassieke coureurs. Ook renners voor Luik-Bastenaken-Luik of rondetypes. Het maakt Strade één van de meest complete wedstrijden ter wereld.''



Venijnige klimmetje, onverharde wegen, een afvalrace. Het maakt Strade Bianche een wedstrijd voor alleskunners. Naast klassiekerspecialisten als Sep Vanmarcke, Peter Sagan en Van Avermaet komen ook de Italiaanse ronderenners Fabio Aru en Vincenzo Nibali plus Fransman Thibaut Pinot naar Toscane. Ook Tom Dumoulin begint zijn Italiaanse lentecampagne - die eindigt met de Giro - in Siena.



Met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat het peloton dit jaar strijdt om de nalatenschap van Fabian Cancellara. De Zwitser won Strade Bianche vorig jaar voor de derde keer en ging een half jaar later na Olympisch goud op de tijdrit met wielerpensioen. Om Cancellara te eren is door de organisatie een van de gravelstroken aan hem opgedragen.



Strade Bianche begint om 11.00 uur en is via ons liveblog te volgen.