LIVE: Met Dumoulin in het roze wacht lastige heuvelrit

Met Tom Dumoulin in het roze wacht vandaag gelijk een eerste test voor de Limburger. De 11de etappe in de Giro is een lastige heuvelrit van Florence naar Bagno di Romagna over 161 kilometer. Onderweg moet het peloton over vier bergjes van de tweede en derde categorie, waarna de etappe eindigt met een lange afdaling. Mis niets in ons liveblog!