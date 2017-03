LIVE: Nederlander in de kopgroep in E3

Nog 182 km

Wie sterk is in Harelbeke, is ook sterk in de Ronde van Vlaanderen. In de laatste 12 jaar won de winnaar van de E3 Harelbeke ook Vlaanderens Mooiste. In diezelfde jaren stonden elf renners op beide erepodia.



In 2005 was het podium zelfs identiek in beide koersen: Boonen, Klier en Van Petegem.