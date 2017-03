LIVE: Peloton neemt pauze na razende start, kopgroep van negen rijdt weg

Wie verslaat de concurrentie en vooral de wind in Gent-Wevelgem?

9:53 Overal hetzelfde liedje. Bij iedere ploeg werd er gisteren, tijdens de teambespreking, een grote landkaart uitgeklapt en checkte de ploegleider nog een laatste keer het weerbericht. Allemaal willen ze weten hoe de wind waait. Want in Gent-Wevelgem zijn het vaak niet de Vlaamse heuveltjes of de kasseistroken die het peloton doen breken; het is de wind.