LIVE: Peloton op weg naar Oude Kwaremont, kopgroep ziet voorsprong slinken

Terpstra: Geduld oefenen voor de juiste aanval

31 maart In de Quick Step-ploeg die overloopt van klassiekersterren is het dringen. Philippe Gilbert en Tom Boonen zijn de beoogde kopmannen voor zondag in de Ronde van Vlaanderen, maar Niki Terpstra weet dat hij net zo goed in de positie kan komen om in de juiste aanval te zitten. ,,Geduld hebben en niet bezig zijn met: wanneer is het mijn beurt?’’