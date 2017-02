LIVE: Renners onderweg, de laatste voor Tom

Langeveld en Van Baarle, extra wapens achter Vanmarcke

23 februari Met Sep Vanmarcke als kopman is het Cannondale-team, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in de klassiekers opeens een ploeg op rekening mee te houden. Nederlanders Sebastian Langeveld (32) en Dylan van Baarle (24) hopen te profiteren van de komst van de Vlaamse kopman. Het trio vormt het hart van de klassiekerploeg van het Amerikaanse team en debuteert zaterdag in Omloop het Nieuwsblad.