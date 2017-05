LIVE: Sprinter Sbaragli mee in kopgroep, peloton maakt tempo

130 km

Kristian Sbaragli is duidelijk de meest bekende naam in de kopgroep. Eugert Zhupa, Ivan Rovny en Jan Tratnik wachten nog op een grote overwinning. De Albanees Zhupa (27) werd al wel vier keer kampioen van zijn land op de weg. Ook in de tijdrit is hij, met vijf zeges, meervoudig kampioen van Albanië. Hij zat ook al mee in de kopgroep in de openingsrit van deze Giro.