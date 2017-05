LIVE: Sunweb hoeft niet te werken, sprinters gaan voor zege

Toch geen functie Ullrich bij Rund um Köln

12:01 De terugkeer voor één dag van Jan Ullrich in de wielersport gaat toch niet door. De Tourwinnaar van 1997, die later in zijn loopbaan voor twee jaar werd geschorst wegens doping, zou op 11 juni als sportief directeur functioneren in de koers Rund um Köln. Die aanstelling leverde zo veel kritiek op dat de 43-jarige Duitser zich terugtrok.