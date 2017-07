LIVE: Vluchters proberen weg te komen uit peloton

Welkom

Goedemorgen, welkom in dit liveblog van de 3de Tour-etappe. Een boeiende rit vandaag van Verviers naar Longwy. We starten in België, doorkruisen Luxemburg en finishen in Frankrijk. De aankomst is bovenop een col van 3de categorie, dus wellicht krijgen we al een tipje van de sluier te zien wat betreft de onderlinge verhoudingen bij de grote mannen. Start is om 12.25 uur, mis hier niets!