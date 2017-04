LIVE: Wie gaat Wout Poels opvolgen in Luik?

Vinokourov: Heel Astana in shock door deze tragedie

22 april Astana-baas Alexandre Vinoukov heeft nauwelijks woorden om te omschrijven hoe groot de impact is van het plotselinge overlijden van Michele Scarponi. "We zijn in shock, dit is enorm verdrieting voor ons allemaal, voor de familie, de vrienden en collega's van Michele", schrijft de oud-renner in een verklaring op de site van de ploeg. "Het is een groot verlies, de pijn is niet te omschrijven."