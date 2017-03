Longo Borghini wint Strade Bianche bij de vrouwen, Brand vierde

Longo Borghini roemde na afloop haar team. De 25-jarige renster was bij een val betrokken op een van de langere gravelstroken. ,,Ik dacht dat het over was, maar ik kreeg de fiets van mijn ploeggenote Audrey Cordon. Na een paar kilometer kon ik verder op mijn reservefiets. Mijn team heeft me geweldig geholpen, vanaf de eerste kilometer eigenlijk. Deze overwinning is voor hen", aldus de eerste leidster in de WorldTour, die volgende week wordt vervolgd in de Ronde van Drenthe.