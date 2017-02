Moeten toeschouwers voortaan betalen om de koers te zien?

Het zijn vooral de kleinere wedstrijden die het overwegen toegangsgeld te gaan vragen. Argument van deze koersen is dat de inkomsten van deze wedstrijden zeer laag zijn. Ze zijn bijna volledig afhankelijk van sponsoring en subsidie. Een paar organisatoren geven zelfs aan dat de toekomst van de rondes in gevaar is vanwege het gebrek aan geld.



In het onderzoek komt wél duidelijk naar voren dat de grote koersen zoals De Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de E3 Harelbeke gratis toegangelijk zullen blijven. Zij zijn het niet eens met de stelling dat het onvermijdelijk is dat er op termijn betaald moet worden voor toegang tot de ronde. ,,De koers moet toegankelijk blijven voor iedereen'', stellen zij.



Het idee om te betalen voor toegang tot een wielerwedstrijd, zorgt voor een hoop discussie in België. Nick Nuyens, organisator van Dwars door het Hageland, snapt deze ophef niet. ,,Als ik naar het voetbal van mijn kinderen ga kijken, vindt iedereen het normaal dat ik daar 2,50 euro voor moet betalen. Maar als je wereldtoppers op de fiets wil zien, dan moet dat gratis zijn. Raar.”