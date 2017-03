Nacer Bouhanni wint ingekorte etappe in Catalonië

Ligtlee niet naar WK baanwielrennen

15:52 Elis Ligtlee doet in april niet mee aan de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Hongkong. De Olympisch kampioene keirin is na een periode van blessureleed nog niet in staat om op het hoogste niveau goed te kunnen presteren, denkt bondscoach René Wolff.