NK tijdrijden: Gesink trots op brons, Bouwman 'liet geen seconde liggen'

Net daarachter leverde ploeggenoot en mede-Achterhoeker Koen Bouwman in Montferland een uitstekende prestatie. De 23-jarige Ulftenaar finishte als vijfde en verbaasde daarmee ook zichzelf. Hij had van tevoren niet op een plek in de top vijf gerekend. ,,Maar ik voelde me goed vandaag en met mijn ploeg had ik een goed plan gemaakt’’, zei de renner van Team LottoNL-Jumbo. ,,Ik wilde in de stukken omhoog extra versnellen. Dat pakte goed uit, het ging boven verwachting.’’



De Ulftenaar genoot van alle aanmoedigingen langs de kant. ,,Bijna in elke bocht hoorde ik ‘Kom op Koen’. Bij Het Tolhuis (in Zeddam, MvS) stonden misschien wel honderd mensen mij toe te schreeuwen. Ik gaf alles, merkte dat het lekker ging. Voor mijn gevoel heb ik nergens een seconde laten liggen’’, stelde Bouwman, die een eindtijd van 1 uur en 43 seconden neerzette.