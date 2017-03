Noor Halvorsen snelste in sprint Handzame Classic

Voormalig Sky-renner bekent gebruik naalden

16 maart De Britse renner Josh Edmondson heeft in een interview met de BBC verklaard in zijn periode bij Team Sky zichzelf te hebben geïnjecteerd met vitaminecocktails. Die zijn op zich niet verboden, maar het gebruik van injectienaalden is door de internationale wielrenunie UCI al in 2011 in de ban gedaan.