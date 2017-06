Omloop verhuist naar Muur en Meerbeke

De wielerkoers Omloop Het Nieuwsblad eindigt voortaan in Meerbeke na een finale waarin de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg worden aangedaan, aldus organisator Flanders Classics. '

De openingskoers van het West-Europese wegseizoen finishte de afgelopen jaren in Gent, daarvoor in Lokeren. Meerbeke was tot 2012 finishplaats van de Ronde van Vlaanderen.

,,Het is niet zo dat de Omloop nu plots zwaarder zal worden dan de Ronde van Vlaanderen zelf. Dat is totaal uitgesloten'', zei koersdirecteur Peter Van Petegem. ,,De Muur van Geraardsbergen is een mythisch gegeven in het wielrennen en we wilden die zone met de Bosberg niet zomaar laten uitsterven. Daar is immers wielergeschiedenis geschreven.''