Oud-Tourwinnaar Roger Pingeon (77) overleden

Pingeon is de derde oud-Tourwinnaar die deze winter is overleden. Eerder stierven eind december de Zwitser Ferdi Kübler (97 jaar en winnaar in 1950) en in februari de Fransman Roger Walkowiak (89, winnaar in 1956). Er zijn nog 23 Tourwinnaars in leven, onder wie de Spanjaard Federico Bahamontes, 88 jaar inmiddels en winnaar in 1959.