Poels verwacht geen rol als kopman in Vuelta

Gesink in dubio na auto-inbraak: Geluk of ongeluk?

19 februari Dieven hebben vandaag in Girona toegeslagen bij wielrenner Robert Gesink. Ze sloegen zijn autoruit in en haalden geld uit de auto. Zijn fiets lag nog wel in de kofferbak. Gesink vraagt zich op Twitter af: ,,Heb ik nou een gelukkige of een ongelukkige dag?"