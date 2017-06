Roglic wint proloog in Ster ZLM Toer

Roglic, die over enkele weken ook van start gaat in de Ronde van Frankrijk, toonde zich dik tevreden met zijn overwinning. ,,Dit is mijn laatste stap in de voorbereiding op de Tour. Ik kom net terug van een hoogtestage in de Sierra Nevada. Dan is het altijd even afwachten hoe mijn lichaam daarop reageert. Deze tijdrit was een belangrijke test en ik ben blij dat die goed is verlopen.''