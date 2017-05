Rolland wint na lange aanval, Dumoulin blijft veilig in roze

De kopman van Team Sunweb finishte vandaag in een groep met alle klassementsrenners op bijna acht minuten van ritwinnaar Pierre Rolland. De Fransman van Cannondale was een van de vroege vluchters die lang een voorsprong hadden van meer dan tien minuten.



Dat werd met name door de aanwezigheid van Jan Polanc te gortig. De Sloveen had in het klassement een achterstand van 12.13 minuten op Dumoulin en vormde ook een bedreiging voor de Luxemburger Bob Jungels, leider in het jongerenklassement. Sunweb en Quick-Step zorgden ervoor dat het verschil kleiner werd op het lastige laatste stuk naar finishplaats Canazei.



Rolland ontsnapte in de slotfase uit de groep van 25. Achter hem sprintte de Portugees Rui Costa naar de tweede plaats. Morgen volgt een zware bergrit met vijf Dolomietencols.