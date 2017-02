Ronde van de Algarve prooi voor Roglic van LottoNL-Jumbo

Van Aert eindelijk Van der Poel weer de baas

17:27 Mathieu van der Poel won na het WK alle zes wedstrijden waar hij aan de start verscheen. Maar vandaag in Oostmalle moest de Nederlander dan toch weer eens zijn meerdere erkennen in Wout van Aert, de Belg die hem in Luxemburg van de wereldtitel afhield.