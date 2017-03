Ronde van Turkije gaat van april naar oktober

Van Avermaet: Ik ben favoriet na de best mogelijke seizoensstart

29 maart Greg van Avermaet is in de vorm van zijn leven en kijkt uit naar zondag, wanneer hij wil schitteren in de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik zal een heel speciaal gevoel hebben. Ik weet dat ik nooit sterker ben geweest in het voorjaar en dit jaar rijden we ook nog langs mijn huis."