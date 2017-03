Roompot zonder Weening en Van Ginneken in Ronde van Vlaanderen

Weening, vorig jaar nog in de aanval in de finale, liep vorige week bij een val in de Ronde van Catalonië een diepe wond op aan een knie. Van Ginneken was in de vorige editie van de Vlaamse klassieker nog de beste renner (47ste) van Roompot. Hij blesseerde zich dinsdag bij een val in de eerste etappe van de Driedaagse De Panne-Koksijde.